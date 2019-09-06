Облизбирком обнародовал данные по явке на 18:00 Политика

Облизбирком обнародовал данные по явке на 18:00

Облизбирком обнародовал данные по явке на 18:00. В частности, как сообщает избирательная комиссия Нижегородской области, на дополнительные выборы депутата регионального Законодательного собрания VI созыва по одномандатному избирательному округу № 20 в Кстовском районе, по данным на 18:00, пришли 12,71% избирателей.

К этому же часу на избирательных участках для довыборов депутатов Думы Нижнего Новгорода проголосовали 9,98% нижегородцев, включенных в списки избирателей по избирательным округам №№9 (Ленинский район), 15 и 16 (Канавинский район), 21 и 24 (Сормовский район).

Кроме того, на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах региона явка составила 25,32%.

Согласно информации, в настоящее время члены облизбиркома ведут проверки по четырём письменным обращениям.

Напомним, в регионе 8 сентября работали 663 участка для голосования. 20:00 они были закрыты.

Ранее сообщалось, что по данным на 15:00 явка на довыборы в ЗС НО составляла 9,84%; в Думу Нижнего Новгорода - 7,95%; на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка - 19,24%.