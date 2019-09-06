Явка на выборах в районах и городских округах Нижегородской области на 15:00 составила 19,24% Политика

Явка на выборах в районах и городских округах Нижегородской области на 15:00 составила 19,24%

Явка на выборах в районах и городских округах Нижегородской области на 15:00 8 сентября 2019 года составила 19,24%. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Также к 15:00 явка избирателей в Кстовском районе, где проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона VI созыва по одномандатному избирательному округу №20, составила 9,84%.

На избирательные участки на дополнительных выборах депутатов Думы Нижнего Новгорода по избирательным округам №№ 9 (Ленинский район), 15 и 16 (Канавинский район), 21 и 24 (Сормовский район) к этому же времени пришли 7,95% нижегородцев, включенных в списки избирателей.

Согласно информации, в избирком поступила одна жалоба. В настоящее время информация находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в регионе открыты 663 участка для голосования. Они будут работать до 20:00.

Напомним, по данным на 12:00 явка на довыборы в ЗС НО составляла 5,55%; в Думу Нижнего Новгорода - 4,93%; на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка - 10,94%.