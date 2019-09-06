Дольщикам ЖК "Окский берег" предложили подать пакет документов в реестр требований Общество

Дольщикам ЖК "Окский берег" предложили подать пакет документов в реестр требований участников строительства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе конкурсных управляющих жилого комплекса.

Центр приёма документов начнет работу 10 сентября 2019 года. Подать заявление о включении в реестр требований участники строительства ООО "Капстройинвест" и ООО "Экоград" смогут по адресу: Нижний Новгород, пр.Гагарина, 168, 1 этаж. Время работы центра: с 10:00-19:00 с понедельника по пятницу.

Для удобства дольщикам необходимо предварительно записаться по телефону горячей линии Фонда: 8-800-7007-214. Приём документов будут осуществлять представители конкурсных управляющих обоих застройщиков при содействии Фонда.

Также дольщики могут направить пакет документов по почте, заказным письмом с описью вложения. Такой вариант подачи равносилен личному обращению в центр приёма. Участникам строительства ООО "Капстройинвест" необходимо направлять корреспонденцию по адресу: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, а/я 8 для Пушновой Екатерины Сергеевны. Участникам строительства ООО "Экоград" по адресу: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, а/я 59, для Белова Максима Валерьевича.

Пакет документов должен включать заявление о включении в реестр требований участников строительства, паспорт, договор долевого участия или иной документ, подтверждающий покупку недвижимости, платёжные документы. Также должны быть представлены иные документы, имеющие значение при подтверждении обоснованности требований дольщиков – это договоры уступки прав требований, кредитные договоры и прочее. При отсутствии каких-либо из перечисленных документов по объекту недвижимости, участники строительства вправе обратиться к конкурсному управляющему с имеющимся комплектом документов с заявлением о включении в реестр.

Для подачи документов по почте требуются собственноручно заверенные копии, для подачи в центре приема – оригиналы и собственноручно заверенные копии.

В случае, если заявление подает представитель дольщика, обязательно должна быть представлена нотариально оформленная доверенность, предусматривающая полномочия представлять интересы участника строительства в рамках дела о банкротстве со всем правами, предоставленными законом о банкротстве.

После подачи документов конкурсный управляющий в течение 30 рабочих дней проводит проверку обоснованности заявленных требований участников строительства. По итогам рассмотрения дольщикам выдается уведомление о включении или отказе во включении требований в реестр. Уведомление направляется по почте, по адресу, указанному в заявлении. Также по истечении установленного законом срока дольщики могут забрать уведомление лично в центре приёма.

По текущему законодательству включение требований участников строительства в реестр является единственным легитимным путем сохранения за дольщиками прав требований на объекты незавершённого строительства. Дольщики ООО "Капстройинвест" могут подать документы конкурсному управляющему до 28 октября 2019 года, дольщики ООО "Экоград" - до 11 ноября 2019 года.

Напомним, что у правительства Нижегородской области есть договоренности о завершении строительства с ЖК "Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства" (создан правительством РФ для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками) и ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку жилого комплекса собственные средства. Кроме того, готовность достроить дома также выразила Группа компаний "Каскад".

Реестр кредиторов ЖК "Окский берег" уже начали составлять в начале августа текущего года, а в отношении бывших застройщиков - ООО "ЭкоГрад" и ООО "Капстройинвест" заведено уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве.

Кроме того, "Капстройинвест" признан банкротом в середине июля текущего года. Второй застройщик - ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля. Имущество этих застройщиков сейчас арестовано.