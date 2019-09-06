Экологическую карту создадут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Интерактивную экологическую карту создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель главы города по информационным технологиям Алексей Карапузов в ходе постоянной комиссии нижегородской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 9 сентября 2019 года.

Предполагается, что на карте в виде геолокационных данных будут отображаться места стихийных свалок, а также сброса тех или иных отходов. Кроме того, на карте отметят пункты переработки отходов. Эти данные будут постоянно обновляться.

"Экологическая карта - возможность для жителей указать на экологические проблемы города", - пояснил Алексей Карапузов.

По его словам, разработка карты завершится к ноябрю.

Напомним, глава Дзержинска Иван Носков также поручил подготовить интерактивную экологическую карту города.