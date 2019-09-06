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Общество

Экологическую карту создадут в Нижнем Новгороде

09 сентября 2019 12:57  [67] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Интерактивную экологическую карту создадут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель главы города по информационным технологиям Алексей Карапузов в ходе постоянной комиссии нижегородской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 9 сентября 2019 года.

Предполагается, что на карте в виде геолокационных данных будут отображаться места стихийных свалок, а также сброса тех или иных отходов. Кроме того, на карте отметят пункты переработки отходов. Эти данные будут постоянно обновляться.

"Экологическая карта - возможность для жителей указать на экологические проблемы города", - пояснил Алексей Карапузов.

По его словам, разработка карты завершится к ноябрю.

Напомним, глава Дзержинска Иван Носков также поручил подготовить интерактивную экологическую карту города.

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