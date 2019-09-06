Крупный пожар в Кудьминской промзоне, где грело ГСМ, локализован на площади 5 тысяч кв.м Происшествия

Фото: Очевидец

Крупный пожар в Кудьминской промзоне Богородского района Нижегородской области, где горели емкости с горюче-смазочным материалом, где грели емкости с ГСМ, локализован на площади 5 тысяч кв.м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В ведомстве пояснили, что объявленный ранее ранг пожара №4 был отменен, огонь – локализован, пожар перешел на ранг №3.

Поданным на примерно 00:00 11 сентября сотрудники МЧС продолжали тушение.

К тушению пожара (видео) привлекаются 128 человек и 37 единиц техники, два пожарных поезда, в том числе от МЧС России – 111 человек и 31 единица техники.

Сообщение о пожаре в расположенном на территории промзоны ангаре, где находилось примерно 500 тонн ГСМ, поступило вечером 10 сентября. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия в 18:20.

Позже стало известно, что огонь с ангара перекинулся на расположенные рядом строения. МЧС сообщило о том, что помимо ангара горят стоящие рядом два склада (металлический и кирпичный), два административных здания и бытовое помещение. Кроме того, горели емкости с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля.

По данным ведомства, общая площадь пожара спустя около двух часов после прибытия первых пожарных подразделений, составляла 5 тысяч кв. м. Также сообщалось о двух жертвах пожара.

Для того, чтобы быстрее ликвидировать горение, МЧС привлекло два пожарных поезда.

Поезда прибыли в 20:55 и 21:07 на железнодорожную станцию Кудьма со станций из Нижнего Новгорода и Зелецино Кстовского района. Один состав привез 100 тонн воды и 4 тонны пенообразователя, второй - 122 тонны воды и 5 тонн пенообразователя.

Поскольку от места пожара до железнодорожной станции расстояние составляет 300 метров, то сотрудникам МЧС пришлось прокладывать магистральные линии.

В ведомстве добавили, что одного пострадавшего на пожаре пришлось госпитализировать, второму медицинская помощь оказана на месте и в госпитализации он не нуждался.