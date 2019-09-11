Сроки сдвинулись: благоустройство пяти нижегородских парков завершат до конца месяца Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство пяти многострадальных нижегородских парков, сроки окончания работ в которых переносились, завершат до конца сентября 2019 года. Об этом сообщил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству 11 сентября 2019 года.

Речь идет о парке Пушкина, Щелоковском хуторе, Светлоярском парке, бульваре Авиастроителей и Автозаводском парке. Все эти общественные пространства входят в программу "Формирование комфортной городской среды".

Парк Пушкина

Все работы в парке Пушкина планируется закончить к 13 сентября. По проекту на его территории предполагается благоустройство двух игровых детских площадок и создание большой детской игровой зоны. Кроме того, в парке планировалось привести в нормативное состояние площадку для выгула собак и установить новые элементы и ограждение. Предусмотрены работы по замене освещения и по озеленению.

(фото: Facebook, Светлана Кукина)

В марте Институт развития городской среды Нижегородской области опубликовал концепцию благоустройства парка Пушкина, которая предусматривала функциональные зоны пушкинской тематики: "Странник", "Герой" и "Поэт". Однако сейчас речь об этом проекте не идет.

Щелоковский хутор

Благоустройство территории Щелоковского хутора в Приокском и Советском районах будет завершено к 15 сентября, а не к началу учебного года, как это планировалось ранее.

В парке планировалось обустроить пешеходные дорожки из щебня, высадить деревья (сосна, рябина, яблоня, ирга), водные растения (для водных цветников), прибрежноводные многолетние травянистые растения (для прибрежных цветников) и многолетние травянистые растения (для цветников на сухих местах),

В прошлом году на объекте завершилось благоустройство I очереди. На территории хутора уложено 4,5 тысячи кв.м дорожного покрытия - это набивные дорожки, деревянные настилы и специальная георешетка, также обустроено три понтона. На пляжи завезли песок, высадили 175 деревьев и кустарников, а также более пяти тысяч многолетних травянистых растений. Кроме того, обустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен.

Светлоярский парк

Обновленный Светлоярский парк откроется для нижегородцев 15 сентября вместо 1 сентября. Напомним, в рамках комплексных работ в Светлоярском парке устанавливаются новые дорожки из брусчатки, велосипедные дорожки, новое освещение, организованы детские и спортивные площадки, построены высокие стелы с граффити с подсветкой.

Вместо недостроенного кафе в Светлоярском парке планируется создать аэросолярий - деревянную площадку для отдыха нижегородцев под открытым небом. Здание под кафе начали возводить в начале 90-х годов, затем стройка остановилась.

(фото: Facebook, Светлана Кукина)

Бульвар Авиастроителей

Бульвар Авиастроителей благоустроят к 16 сентября. Открытие сквера планировалось 1 сентября, однако это происходит с задержкой из-за того, что часть фонарей пришла с браком, и теперь производитель по гарантии переделывает их.

Напомним, главной идей проекта станет развитие авиационной тематики. Основной композиционной осью бульвара будет широкая пешеходная дорожка с подсветкой, имитирующая взлетную полосу. Планируется реконструкция монумента с истребителем и декоративное освещение аллеи.

Кроме того, на бульваре реконструируют существующий фонтан и создадут современный пешеходный фонтан с зоной отдыха. Для нижегородцев будет организован шахматный клуб с напольными шахматами.

Рядом создадут шатер для проведения плэнэров учащимися художественных школ и мастер-классов.

Парк культуры и отдыха Автозаводского района

Автозаводский парк планируется благоустроить к 20 сентября. На его территории идут работы по установке трехъярусного детского игрового комплекса и спортивного комплекса с площадкой для воркаута и полосой препятствий. В парке установлены камеры наблюдения.

(фото: Facebook, Светлана Кукина)

В парке предусмотрено разного рода покрытия (плитка, песок, галька, прорезиненное).