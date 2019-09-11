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Общество

Нижегородская администрация надеется благоустроить парк Дубки до 1 декабря

11 сентября 2019 17:50  [58] Общество
Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская администрация надеется благоустроить парк Дубки до 1 декабря. Об этом заявил директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству 11 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка "Дубки" в Нижнем Новгороде завершится в 2019 году.

Как пояснил Роман Ухабин, подрядчик сильно отставал от графика и договор с ним был расторгнут. Сейчас идет подготовка к выбору новой подрядной организации.

Впервые о том, что подрядчик не успевает выполнить работы в срок, говорилось еще в середине июля текущего года. Глава Ленинского района Алексей Глазов тогда сказал, что подрядчик уже отстаёт от графика и до сих пор не предоставил документы, подтверждающие оплату игровых и спортивных элементов.

В конце июля еще раз сообщалось об отставании по срокам, но заместитель мэра Виктор Сдобняков пояснил, что подрядчик допустил отставание лишь в начале благоустройства, а сейчас начал работать более активно.

Напомним, что концепция благоустройства парка "Дубки" предполагает создание многофункциональных спортивных зон - площадка для волейбола, футбольное поле и зона для йоги, площадок для общественных мероприятий со сценой-ракушкой, зон для выгула и дрессировки собак.

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