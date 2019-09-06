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Общество

Благоустройство парка "Дубки" обещают завершить в 2019 году

07 сентября 2019 14:37  [53] Общество
Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Рабочий проект благоустройства парка Дубки

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Благоустройство парка "Дубки" в Нижнем Новгороде завершится в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

В конце августа в ходе инспекционного рейда благоустраиваемых в Нижнем Новгороде в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" объектов комиссия партии назвала ситуацию с парком "критической". Подрядчик сильно отставал от графика и в целом выполнил минимальный объем предусмотренных контрактом работ.

Как сообщили 7 сентября в пресс-службе партии, контракт с этим подрядчиком расторгли 6 сентября и сейчас идет подготовка к выбору новой подрядной организации, которая по условиям контракта завершит благоустройство парка до конца года.

Впервые о том, что подрядчик не успевает выполнить работы в срок, говорилось еще в середине июля текущего года. Глава Ленинского района Алексей Глазов тогда сказал, что подрядчик уже отстаёт от графика и до сих пор не предоставил документы, подтверждающие оплату игровых и спортивных элементов.

В конце июля еще раз сообщалось об отставании по срокам, но заместитель мэра Виктор Сдобняков пояснил, что подрядчик допустил отставание лишь в начале благоустройства, а сейчас начал работать более активно.

Напомним, что концепция благоустройства парка "Дубки" предполагает создание многофункциональных спортивных зон - площадка для волейбола, футбольное поле и зона для йоги, площадок для общественных мероприятий со сценой-ракушкой, зон для выгула и дрессировки собак.

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