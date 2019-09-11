Разметку начали наносить в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: из соцсети Facebook

Разметку начали наносить в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсети Facebook 12 сентября 2019 года сообщил глава города Владимир Панов.

"На дороги города вышла на работу новая машина по нанесению разметки, поставка в Нижний еще одной машины, работающей и с краской, и с термопластиком, будет в конце сентября", - рассказал он.

Машины были приобретены муниципальным предприятием, пояснил глава города.

"Раньше город в плане нанесения разметки зависел от подрядчиков, а суммы, заложенной в бюджете, всегда было недостаточно. Мы пересмотрели, как можно оптимизировать расходы, и решили закупить собственную технику. До этого в городе было две машины для нанесения разметки. Одна 90-х годов выпуска, и она уже не работает, вторая 2004 года, она на ходу, но по современным требованиям серьезно устарела. Новая наносит разметку краской со светоотражающими шариками со скоростью до 15 километров в час", - добавил Владимир Панов.

Отметим, что сроки завершения работ, а также срок службы новой разметки, пока не указаны.

Напомним, в начале сентября желтую разметку начали наносить на самых аварийных участках Нижегородской области.