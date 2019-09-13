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Бизнес

Бесплатная реклама для соцпредпринимателей: новый конкурс стартовал в ЦИСС НО

15 сентября 2019 12:32  [86] Бизнес

Новый конкурс стартовал в Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО). Социальные предприниматели могут получить бесплатную рекламу. Заявки на конкурс "Взгляд в будущее" принимаются до 1 октября 2019 года на сайте.

Приз в конкурсе – размещение рекламы о проектах-победителях на 200 рекламных площадях компаний-партнеров конкурса. Информацию о проектах-победителях можно будет увидеть в городском маршрутном автотранспорте, в бизнес-центрах и городских отделениях почты с 1 ноября 2019 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, социальный бизнес способствует достижению позитивных изменений в обществе, а конкурс помогает сделать информацию о его услугах максимально доступной для нижегородцев. Конкурс проходит в Нижегородской области уже в 4 раз.

"За это время 17 нижегородских предпринимателей получили возможность бесплатной рекламы для своих социальных проектов. Это около 1700 показов только на одной рекламной площадке за сутки, и около 50 000 показов в месяц, 3 000 показов для каждого проекта-победителя", - заявил Глеб Никитин.

Благодаря бесплатной рекламе горожане уже узнали о различных социальных услугах: патронажная служба "Открытая дверь", центр социального обслуживания "Близкие люди!", молодёжное интернет-радио "Media kids fm" и школа адаптивного скалолазания.

Для поддержки социальных предпринимателей минпром ищет внебюджетные средства и привлекает к сотрудничеству представителей крупного бизнеса. С 2018 года партнёрами конкурса "Взгляд в будущее" являются ООО "Интроник" и ООО "Порт-Медиа", а с 2019 года - рекламное агентство ООО "Стронга". Эти компании бесплатно размещают информацию о проектах - победителях на своих рекламных площадях.

Ранее на сайте ЦИСС НО было запущено несколько конкурсов для предпринимателей, в том числе "Время лидера" и "Навстречу переменам". Лучшие проекты инклюзивного форума для социальных предпринимателей "Территория РИТМа", который прошел в Городецком районе 1-4 сентября, получат поддержку.

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