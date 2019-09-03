Лучшие проекты и господдержка: итоги инклюзивного форума "Территория РИТМа" Общество

Фото: Юлия Горшкова

Лучшие проекты инклюзивного форума для социальных предпринимателей "Территория РИТМа", который прошел в Городецком районе 1-4 сентября, получат поддержку. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги встречи с социальными предпринимателями - участниками форума.

"Дарить детям радость!"

1 место экспертная комиссия форума "Территория ритма" отдала проекту "Дарить детям радость!" жительницы Бора Екатерины Новиковой. Екатерина год назад попала в страшную аварию, теперь она может передвигаться только на инвалидной коляске. Но это не помешало ей создать несколько ярких проектов.

Екатерина Новикова разработала мягкие модули, с которыми можно проводить эффективные развивающие занятия для детей. Модули способствуют развитию цветового восприятия, внимания и моторных навыков. Екатерина получила грант на 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Одежда для инвалидов

2 место занял проект Светланы Козиновой, которая разработала платформу, объединяющую отечественных дизайнеров и производства, создающих одежду для людей с различными видами инвалидности. Светлане вручили сертификат на создание рекламного фильма об ее проекте, чтобы презентовать его на международном уровне.

3D таблички для слабовидящих

Проект Алексея Пеньевских по созданию 3D табличек для слабовидящих людей получил 3 место. В рамках проекта разработана технология изготовления тактильно-рельефных табличек для размещения их в помещениях и зданиях города. Кроме того, в рамках проекта созданы 3D-модели, с помощью которых незрячие смогут "увидеть" различные объекты архитектуры, предметы и т. д.

Также в ходе реализации проекта изготовлен комплект дидактических материалов по предмету "Инженерная графика" для вузов. Алексей получил право на профессиональное сопровождение своего проекта.

Другие проекты

Сертификаты от Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области на создание эффективного бизнес-плана под руководством опытных бизнес-тренеров получили проекты инклюзивного театра "Перекресток надежд", инклюзивных программ в сфере промышленного туризма "Промышленный Нижний" и создания движения по проведению на школьных переменах подвижных игр "В движении".

Кроме того, авторы проектов "Диабет.net" (создание благоприятных условий для людей с сахарным диабетом, в том числе развитие спорта для этой категории граждан) и "Добрый сад" (создание Центра садовой терапии для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья) получили право на прохождение обучающего курса "Конструктор НКО" от НРОО "Ковчег".

Как подчеркнул создатель форума "Территория РИТМа" Роман Пономаренко, в Нижегородской области был разработан "целый комплекс мер по развитию социального бизнеса".

Роман Пономаренко также напомнил, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Нижегородской области в 2019 году стартовала программа поддержки социального предпринимательства в моногородах – на эти цели будет направлено почти 100 млн рублей. Подать заявку можно на сайте ЦИСС52.рф.

"Социальное предпринимательство стоит особняком на фоне других направлений бизнеса и, на мой взгляд, требует особого отношения со стороны государства, Авторы социальных проектов, как правило, приходят в эту сферу после того, как сами, на своем личном опыте столкнулись с жизненными трудностями. По сути, они часто находят новые, более эффективные решения социальных проблем, по сравнению с тем, что предлагают традиционные социальные учреждения", - подчеркнул Глеб Никитин.