Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября 2019 года. Отметим, что это уже третья по счету встреча с автозаводцами. Начало в 18.30 во Дворце культуры ОАО "ГАЗ".

Напомним, начиная с 27 февраля 2018 года, Владимир Панов проводит открытые встречи с жителями города. За этот период мэр провел уже 16 выездных встреч с жителями районов.

В конце июня прошла встреча в Канавинском районе, в конце мая – в Советском.

Также Владимир Панов потребовал от районных глав "чаще выезжать к людям".