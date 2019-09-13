Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2019 13:43  [50] Исследование банка "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь": на что копят россияне?
16 сентября 2019 13:30  [72] Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября
16 сентября 2019 12:52  [117] Нижегородский Фонд капремонта обязал подрядчиков ускориться после предостережений прокуратуры
16 сентября 2019 12:26  [80] Общественное пространство благоустроили в нижегородском селе Абабково, которому 411 лет
16 сентября 2019 12:04  [80] Горячая линия "Подросток и закон" пройдет в Нижнем Новгороде
16 сентября 2019 11:25  [296] "Валдай" переходит на осеннее расписание
16 сентября 2019 10:45  [171] Администрация р.п. в Ардатовском районе нарушила закон о пожарной безопасности
16 сентября 2019 10:01  [112] Свалку пластиковых бутылок обнаружили очевидцы в Нижегородской области
16 сентября 2019 09:37  [157] Экскурсии для нижегородских школьников организованы в лаборатории Роспотребнадзора
16 сентября 2019 09:28  [157] Почти 3 млн рублей долга погасили жители Дзержинска и Кстова в результате рейдов
Общество

Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября

16 сентября 2019 13:30  [72] Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района 25 сентября 2019 года. Отметим, что это уже третья по счету встреча с автозаводцами. Начало в 18.30 во Дворце культуры ОАО "ГАЗ".

Напомним, начиная с 27 февраля 2018 года, Владимир Панов проводит открытые встречи с жителями города. За этот период мэр провел уже 16 выездных встреч с жителями районов.

В конце июня прошла встреча в Канавинском районе, в конце мая – в Советском.

Также Владимир Панов потребовал от районных глав "чаще выезжать к людям".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph