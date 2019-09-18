Горадминистрация в очередной раз напоминает о вводе детсадов в мкр."Седьмое небо" и в ЖК "Бурнаковский" в конце года

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Администрация Нижнего Новгорода сообщает, что в городе до конца года планируется построить два детских сада - в микрорайоне "Седьмое небо" и ЖК "Бурнаковский". Об этом сообщается в релизе администрации.
О том, что детский сада в мкрн. "Седьмое небо" построят в конце года, администрация сообщала 23 апреля, а до этого — в декабре 2018 года.
О завершении строительства в декабре детского сада в ЖК "Бурнаковский" говорилось в начале августа 2019 года. Однако изначально его планировалось построить до 20 октября 2018 года, потом строки перенесли до 1 июля 2019 года.
Как сообщила 18 сентября городская администрация, в настоящее время на строительной площадке детсада микрорайоне "Седьмое небо" подрядчик возвел коробку здания объекта и приступили к внутренней отделке помещений. На данный момент готовность объекта составляет более 50%.
По поводу детсада в ЖК "Бурнаковский" поясняется, что контракт с подрядчиком, который несколько раз срывал сроки сдачи объекта, расторгнут и заключен новый контракт с другой организацией.
Сейчас на объекте устройство фундамента, стен и перекрытий выполнено на 100%. Кровля построена на 98%, устройство инженерных сетей - на 65%. Ведутся отделочные работы в помещениях.
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