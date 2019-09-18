Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2019 19:01  [45] Горадминистрация в очередной раз напоминает о вводе детсадов в мкр."Седьмое небо" и в ЖК "Бурнаковский" в конце года
18 сентября 2019 18:15  [63] "К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4 550 мест в новых, современных школах", - Руслан Станчев
18 сентября 2019 17:45  [70] НМИЦ им.Алмазова поможет Нижегородской области усовершенствовать систему здравоохранения
18 сентября 2019 16:42  [90] Нижегородская область присоединится к всероссийскому экосубботнику "Зеленая Россия"
18 сентября 2019 16:02  [105] 16-летний Илья Малов пропал в Нижнем Новгороде
18 сентября 2019 15:58  [133] Минэкологии создало в соцсети группу, где принимает жалобы нижегородцев на вывоз ТКО
18 сентября 2019 15:27  [121] Благоустройство Щелоковского хутора полностью завершится 20 сентября
18 сентября 2019 15:02  [108] Новая вспышка АЧС выявлена в Дальнеконстантиновском районе
18 сентября 2019 14:55  [195] "Осознание необходимости интеграции людей с ограниченными возможностями в общество уже необратимо", - Ник Вуйчич
18 сентября 2019 13:58  [221] Жительница Нижегородской области пыталась дать взятку инспектору ГИБДД, но неудачно
Общество

Горадминистрация в очередной раз напоминает о вводе детсадов в мкр."Седьмое небо" и в ЖК "Бурнаковский" в конце года

18 сентября 2019 19:01  [45] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода сообщает, что в городе до конца года планируется построить два детских сада - в микрорайоне "Седьмое небо" и ЖК "Бурнаковский". Об этом сообщается в релизе администрации.

О том, что детский сада в мкрн. "Седьмое небо" построят в конце года, администрация сообщала 23 апреля, а до этого — в декабре 2018 года.

О завершении строительства в декабре детского сада в ЖК "Бурнаковский" говорилось в начале августа 2019 года. Однако изначально его планировалось построить до 20 октября 2018 года, потом строки перенесли до 1 июля 2019 года.

Как сообщила 18 сентября городская администрация, в настоящее время на строительной площадке детсада микрорайоне "Седьмое небо" подрядчик возвел коробку здания объекта и приступили к внутренней отделке помещений. На данный момент готовность объекта составляет более 50%.

По поводу детсада в ЖК "Бурнаковский" поясняется, что контракт с подрядчиком, который несколько раз срывал сроки сдачи объекта, расторгнут и заключен новый контракт с другой организацией.

Сейчас на объекте устройство фундамента, стен и перекрытий выполнено на 100%. Кровля построена на 98%, устройство инженерных сетей - на 65%. Ведутся отделочные работы в помещениях.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph