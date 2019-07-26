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Общество

Строительство детсада ЖК "Бурнаковский" планируется завершить в декабре 2019 года

02 августа 2019 15:28  [95] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Власти Нижнего Новгорода намерены расторгнуть договор с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства детсада в ЖК "Бурнаковский", но строк ввода в эксплуатацию этого строения остается прежним — декабрь 2019 года. Об этом заявил заместитель мэра Нижнего Новгорода Леонид Самухин на встрече с жителями микрорайона.

Ранее сообщалось, что здание детсада построят к 1 июля 2019 года. По данным на январь текущего года его готовность была 50%.

"Мы начали процедуру расторжения контракта с действующим подрядчиком – ООО "Фирма мост". Компания не исполнила значительную часть обязательств, которые на себя взяла, как итог – выросло отставание по срокам. Мэрия приняла решение о необходимости поиска нового благонадежного подрядчика для завершения работ. В ближайшее время объект будет заново выставлен на аукцион", - пояснил жителям Леонид Самухин.

Проведение нового электронного аукциона по выбору новой подрядной организации назначено на конец августа – начало сентября, а плановый срок исполнения контракта планируется оставить прежним – декабрь 2019 года.

По словам Леонида Самухина, на сегодняшний день общая готовность объекта составляет 65-70%. "Установлены все основные несущие конструкции и инженерные коммуникации. Осталось сделать внутреннюю и внешнюю отделку, закупить необходимое оборудование и благоустроить игровые площадки", - поснил заместитель мэра.

Напомним, что это не первое отставание по срокам строительства данного детсада. Изначально его планировалось построитьдо 20 октября 2018 года. Тогда экс-заместитель главы администрации города Анатолий Молев пояснил, что отставание по срокам произошло из-за перехода объекта из одной программы в другую, но и подрядчик также виноват в том, что сроки сорваны.

Стоимость строительства составляет 237,4 млн рублей. Контракт был заключен в мае 2017 года.

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