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Общество

Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни

29 июля 2019 11:10  [85] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют дождливую и холодную погоду в ближайшие три дня в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте прогноза погоды.

На протяжении всего вторника ожидается дождь. Температура воздуха днем прогнозируется от +10° до +14°, но ощущаться будет как +8°. Ночью температура снизится до +8°, по ощущениям - как +7°.

В среду дневная температура будет варьироваться от +9° до +14°, ночью — от +9° до +10°, по ощущениям — как +8°. Днем ожидается дождь, но к ночи он прекратится.

В четверг, 1 августа, прогнозируется условное потепление. Синоптики сообщают, что дневная температура составит +12°...+15°, ночная +11°, но ощущаться будет как +9°. На протяжении всего дня и ночи также ожидается дождь.

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