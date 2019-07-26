Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни

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Синоптики прогнозируют дождливую и холодную погоду в ближайшие три дня в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте прогноза погоды.
На протяжении всего вторника ожидается дождь. Температура воздуха днем прогнозируется от +10° до +14°, но ощущаться будет как +8°. Ночью температура снизится до +8°, по ощущениям - как +7°.
В среду дневная температура будет варьироваться от +9° до +14°, ночью — от +9° до +10°, по ощущениям — как +8°. Днем ожидается дождь, но к ночи он прекратится.
В четверг, 1 августа, прогнозируется условное потепление. Синоптики сообщают, что дневная температура составит +12°...+15°, ночная +11°, но ощущаться будет как +9°. На протяжении всего дня и ночи также ожидается дождь.
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