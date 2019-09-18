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Культура и отдых

Нижегородский сквер им.Грабина открыли после благоустройства

23 сентября 2019 15:56  [57] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский сквер им.Грабина в Московском районе открыли после благоустройства. Об этом сообщили в администрации города 23 сентября 2019 года.

Глава Московского района Владимир Кропотин подчеркнул, что благодаря активности жителей микрорайона сквер вошел в программу "Формирование комфортной городской среды".

"Хочу выразить отдельную благодарность нашим жителям - общественным контролерам, которые не только проголосовали за благоустройство сквера, но и проявили большой интерес во время самих работ", - отметил глава района.

Напомним, благоустройство сквера им.Грабина планировалось завершить к 1 сентября 2019 года, в началу осени в сквере открыли только сухой фонтан, и то в тестовом режиме. Притом, что изначально сквер должны были сдать еще в октябре 2018 года. Таким образом, его открыли почти через год.

В прошлом году городская администрация провела аукцион на право благоустройства сквера, победителем которого стало ООО "Каштан" (зарегистрировано в г. Нововоронеж Воронежской области). По условиям контракта, подрядчик должен был завершить работы в сквере до 30 октября. Потом подрядчиком выступил ООО "Автодорстрой".

Ранее агентство сообщало, позже срока будут сданы девять нижегородских объектов строительства и благоустройства: парк "Дубки", школа на пр.Гагарина, детский сад №12 на Южном шоссе (работы выполнены только на 15%); пристрой к детскому саду №7 (должен быть сдан в декабре 2019 года, но выполнен на 50%); детский сад в микрорайоне "Седьмое небо"; новый корпус детского сада №114 (риск срыва сроков сдачи); пристрой к школе №168 (требуется корректировка проекта); строительство школы в микрорайоне "Цветы".

Не укладывается в сроки и подрядчик по благоустройству зоны отдыха на Гребном канале, где работы выполнены только на 30%.

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