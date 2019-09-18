Нижегородец одолжил у знакомого банковскую карту и оформил три кредита

Нижегородец подозревается в оформлении трех кредитов на чужое имя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 23 сентября 2019 года.
Полицейские установили, что неоднократно судимый 33-летний мужчина попросил своего знакомого одолжить ему банковскую карту для совершения недорогостоящей покупки. Вместо этого он подключил к карте абонентский номер и оформил через онлайн приложение от имени потерпевшего три кредитных договора на сумму более 221 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).
К настоящему моменту злоумышленника задержали. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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