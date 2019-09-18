Последние новости рубрики Экономика
23 сентября 2019 15:57  [73] Нижегородец одолжил у знакомого банковскую карту и оформил три кредита
23 сентября 2019 15:31  [86] Областную программу по защите населения от недобросовестных финансовых компаний запустили в Нижнем Новгороде
20 сентября 2019 11:09  [304] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила строительство химической лаборатории на ЛПДС "Староликеево"
20 сентября 2019 10:55  [248] Держателям золотых карт "Аэрофлот" вернули бесплатный доступ в бизнес-зал нижегородского аэропорта
20 сентября 2019 10:28  [601] Автоматическую умную контейнерную площадку для раздельного сбора мусора установили в Нижнем Новгороде
19 сентября 2019 18:25  [289] БРИКС предоставит Арзамасу $9,5 млн на реставрацию исторических объектов
19 сентября 2019 16:48  [217] Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "СУЭК-Финанс" объемом 20 млрд рублей
19 сентября 2019 15:58  [357] Нижегородская область внедряет новую концепцию лесопользования
19 сентября 2019 14:26  [367] Кремль, Рекорд и авиаперевозки: комитет по бюджету ЗС НО поддержал изменения в областной бюджет
19 сентября 2019 12:52  [341] Решение об участке коридора "Европа-Западный Китай" через Нижегородскую область примут к концу года
Экономика

Нижегородец одолжил у знакомого банковскую карту и оформил три кредита

23 сентября 2019 15:57  [73] Экономика

Нижегородец подозревается в оформлении трех кредитов на чужое имя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 23 сентября 2019 года.

Полицейские установили, что неоднократно судимый 33-летний мужчина попросил своего знакомого одолжить ему банковскую карту для совершения недорогостоящей покупки. Вместо этого он подключил к карте абонентский номер и оформил через онлайн приложение от имени потерпевшего три кредитных договора на сумму более 221 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

К настоящему моменту злоумышленника задержали. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph