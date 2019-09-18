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Экономика

Для нижегородского банка "Ассоциация" назначили коллекторов

23 сентября 2019 17:16  [64] Экономика

Агентство по страхованию вкладов определило коллекторов для лишившегося лицензии нижегородского банка "Ассоциация". Об этом сообщается на сайте агентства.

Отбор специализированных организаций из числа аккредитованных состоялся 18 сентября.

Коллекторской работой займется компания ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" — она признана победителем в номинации "Комплексное сопровождение портфелей кредитов, предоставленных физическим лицам".

Предлагаемый размер комиссионного вознаграждения по операционному сопровождению, досудебному урегулированию задолженности, судебному взысканию, сопровождению ведения исполнительных производств и процедур банкротства должников составит 33%.

Также, для ведения бухгалтерского учета и сопровождения работы по рассмотрению требований кредиторов было выбрано ООО "Гефест-Комфорт". Стоимость услуг компании составит 7,5 млн. рублей за период конкурсного производства, который продлится 2,5 года. Она же проведет инвентаризацию имущества банка.

Напомним, СУ СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации отчетности нижегородским банком "Ассоциация".

Ранее сообщалось, что в конце июля этого года Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация". В пресс-службе поясняли, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. После этого государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" начала выплачивать деньги вкладчикам.

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