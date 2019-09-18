Нижний сегодня: главные события дня

Отопление дали в 55% домов Нижнего Новгорода
По состоянию на 8 утра 24 сентября 2019 года теплоснабжением было обеспечено 4303 из 7755 многоквартирных домов.
Как рассказали специалисты, запущены 100% городских котельных, которые подают тепло в каждую вторую квартиру.
Лидерами по пуску тепла стали Сормовский, Советский, Приокский и Нижегородский районы.
Долги за тепловую энергию жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района превысили 1 млрд рублей
Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер обратил внимание глав муниципалитетов Нижегородской области на ситуацию с долгами за тепловую энергию.
Основная часть долга приходится на население данных муниципалитетов, однако многомиллионную задолженность имеют также учреждения социальной сферы и управляющие компании.
В Нижнем Новгороде стартовала "горячая линия" по пуску тепла
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры запускает горячую линию по пуску тепла в дома жителей Нижнего Новгорода.
Линия будет работать с 25 сентября по 8 октября 2019 года в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.
Звонки принимаются по телефону: 439-00-40. Также по вопросам пуска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005.
Нижегородская область попала в число регионов, где больше всего пропадает детей и подростков
Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних 24 сентября 2019 года с участием председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Наибольшее количество детей и подростков, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.
Приведенные на совещании данные подтверждают, что основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других причин.
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