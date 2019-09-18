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Общество

Благоустройство нижегородского парка "Дубки" продолжит ООО "Автодорстрой"

25 сентября 2019 18:05  [47] Общество

Благоустройство второй очереди нижегородского парка "Дубки" продолжит ООО "Автодорстрой", которое занималось благоустройством первой очереди парка. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя мэра Виктора Сдобнякова.

В ходе выездного совещания в парке, глава Ленинского района Алексей Глазов сообщил, что повторные конкурсные процедуры завершились 23 сентября.

Гендиректор подрядной организации ООО "Автодорстрой" Виктор Терехов отметил, что обладает необходимыми ресурсами, чтобы выполнить заявленный контрактом объем работ.

Напомним, на благоустройство территории парка выделено 60 млн рублей. Проектом предусмотрены площадки для выгула собак, воркаута, детская и спортивная площадки, зона для йоги.

В июле этого года муниципальный контракт на благоустройство парка Дубки выиграла подрядная организация ООО "Спецстройкомплект".

"Однако, в процессе производства работ стало очевидно, что подрядчик с работами не справляется, возможно, из-за нехватки оборотных средств или специалистов. 20 августа район начал процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, и уже 6 сентября контракт с подрядчиком был официально расторгнут", – пояснил Виктор Сдобняков.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация надеется благоустроить парк Дубки до 1 декабря.

СПРАВКА:

ООО "Автодорстрой" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Уставный капитал – 15 тысяч рублей. Директор – Виктор Валентинович Терехин. Учредители – Михаил Павлович Девяткин, Алексей Владимирович Ефремов, Виктор Валентинович Терехин. Основной вид деятельности ООО – строительство жилых и нежилых зданий.

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