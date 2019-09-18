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Общество

Детский сад №368 Ленинского района Нижнего Новгорода возобновил свою работу

25 сентября 2019 19:05  [58] Общество

Детский сад №368 Ленинского района Нижнего Новгорода возобновил свою работу 25 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы администрации Ленинского района Алексея Глазова, перед подрядчиком стояла сложная задача ускорить рабочий процесс, несмотря на объем работ и погодные условия, и он с этим справился.

На территории дошкольного учреждения благоустроены шесть прогулочных веранд. Ззавершается установка спортивной площадки. У нового корпуса появился фундамент, идут работы по укладке плит для возведения стен, готовится монтаж коробки здания.

"Сейчас работы по строительству нового корпуса ведутся согласно графику. К концу года появится новый корпус с двумя спортивными площадками и 16 верандами ", - резюмировал Алексей Глазов.

Напомним, что учреждение было закрыто из-за того, что к детскому саду создается пристрой. Работы по строительству отдельно стоящего корпуса выполняет ООО СК "ПромстройНН". Срок выполнения работ по муниципальному контракту – декабрь 2019 года. Стоимость работ по муниципальному контракту – 86 257 960 рублей. Площадь пристроя составит 922,7 квадратных метров.

Новый корпус детского сада №368 будет вмещать 4 группы раннего возраста на 60 мест, будут установлены 16 прогулочных веранд и 2 спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что сегодня также вновь открыли детский сад №434 Советского района. 

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