Детский сад №434 Советского района вновь открыли Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Детский сад №434 Советского района вновь открыли 25 сентября 2019 года. По словам главы администрации района Владимира Исаева, чтобы как можно скорее вернуть детей в сад, перед подрядчиком стояла задача возвести веранды и благоустроить территорию перед основным зданием детсада. Строительство нового корпуса продолжается.

Работы по строительству дополнительного корпуса к детскому саду на ул. Бориса Корнилова, 12 выполняет ООО РСК "СЭЛВ". Срок выполнения работ по муниципальному контракту – до 18 декабря 2019 года. Стоимость работ 84,4 млн рублей. Строящийся корпус детского сада предназначен для детей до 3 лет на 60 мест.

Напомним, по данным департамента строительства в этом году в рамках реализации национального проекта "Демография" идет строительство девяти пристроев к уже существующим детским садам, которые дадут городу дополнительно 540 мест для детей ясельного возраста.

Напомним, девять нижегородских объектов строительства и благоустройства будут сданы позже срока. В их числе пристрой к детскому саду №12 на Южном шоссе (работы выполнены только на 15%); пристрой к детскому саду №7 (должен быть сдан в декабре 2019 года, но выполнен на 50%); детский сад в микрорайоне "Седьмое небо"; новый корпус детского сада №114 (риск срыва сроков сдачи); пристрой к школе №168 (требуется корректировка проекта) и новая школа в микрорайоне "Цветы".

Напомним также, что детский сад №368 в Ленинском районе власти обещали открыть 25 сентября.