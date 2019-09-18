Ягодный сад, плодоовощной комплекс и пенько-перерабатывающее предприятие: три инвестсоглашения утвердили в ЗС НО Бизнес

Три инвестиционных соглашения были утверждены на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 26 сентября 2019 года. Соглашения направленны на поддержку сельскохозяйственной отрасли региона.

Ягодный сад

ООО "Рассвет" реализует приоритетный инвестиционный проект "Проект ягодного сада в Нижегородской области". Реализация проекта позволит занять существенную нишу на рынке свежих ягод России.

Проект предполагает закладку в Нижегородской области ягодного сада с использованием передовых мировых технологий и выращивание следующих культур: малина, ежевика, голубика, земляника, жимолость. Общая площадь земли под посадку в Нижегородской области предполагается в размере 230 га в период 2017−2023 годы.

Объем инвестиций – 868,6 млн рублей. Планируется создать 389 рабочих мест (постоянные сотрудники – 133 человека, сезонные работники – 256 человек).

Инвестиционным соглашением между правительством Нижегородской области и ООО "Рассвет" предполагается предоставление льготы по налогу на имущество – почти 7 млн рублей (в период со дня вступления в силу закона Нижегородской области об утверждении соглашения – до 1 июля 2023 года). Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 614 тысяч рублей (без учета НДФЛ).

Пенько-перерабатывающее предприятие

По соглашению между правительством Нижегородской области и ООО "Нижегородские волокна конопли" будет реализован приоритетный инвестиционный проект "Создание пенько-перерабатывающего предприятия в Нижегородской области".

Проект направлен на создание крупнейшего в России промышленного производства высококачественной продукции из технической конопли, выращенной на территории Пильнинского района Нижегородской области.

В результате будет внедрен передовой мировой опыт выращивания конопли с высокой урожайностью, "с нуля" будет построен завод по переработке полного цикла с новым оборудованием, внедрена новейшая технология производства лучшего волокна конопли в стране на тканные и нетканые материалы.

Объем инвестиций – 1 млрд 43 млн рублей. Проектом предусмотрено создание 47 рабочих мест.

В рамках инвестиционного соглашения между Правительством Нижегородской области и ООО "Нижегородские волокна конопли" предполагается предоставление льготы по налогу на имущество – 21 млн 373 тысячи рублей (в период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года). Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 494 тысячи рублей (без учета НДФЛ).

Плодоовощной комплекс

ООО "Компания Зеленый город" реализует приоритетный инвестиционный проект "Строительство плодоовощного производственного комплекса".

Проектом предполагается запуск сертифицированного по европейским стандартам качества и безопасности производства с асептическим оборудованием, которое позволит компании значительно увеличить объемы производства и продажи плодово-ягодных наполнителей в асептической упаковке за счет замещения импорта при более низком уровне цен.

Строительство комплекса включает реконструкцию существующих производственных площадей и строительство новых производственных площадей, а также технологическое переоснащение производства за счет приобретения современного оборудования.

Реализация проекта позволит улучшить качество выпускаемой продукции за счет стерильной асептической упаковки, удовлетворить спрос молочных, хлебобулочных и кондитерских заводов страны по фруктово-ягодным и овощным наполнителям с наивысшими показателями по микробиологии, уменьшить долю рынка импортных производителей аналогичной продукции.

Объем инвестиций – 360 млн рублей. В результате реализации проекта численность работающих по проекту составит 96 человек в 2023 году. Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 32,5 млн рублей (без учета НДФЛ).

"Для нас крайне важны создание рабочих мест, выпуск новой продукции и отдача для бюджета региона. За последний год статус приоритетных инвестиционных проектов был предоставлен и промышленным, и сельскохозяйственным предприятиям. Всего на сегодняшний день статус приоритетных имеют около 100 инвестпроектов в Нижегородской области", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Все три проекта касаются сферы агропромышленного комплекса. Суммарный объем инвестиций составит более 2 млрд. рублей. Инвестиционные соглашения это не только дополнительные поступления в бюджет, но и новые рабочие места", - добавил председатель регионального парламента Евгений Лебедев.