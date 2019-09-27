"Дом.ru" провел в Нижнем Новгороде социальный эксперимент "Серый Волк на страже детской безопасности" Общество

Фото: "Дом.ru"

Компания "Дом.ru" провела в Саратове, Самаре, Пензе и Нижнем Новгороде социальный эксперимент "Серый Волк на страже детской безопасности". Как сообщили в компании, цель эксперимента – привлечь внимание общественности и СМИ к вопросам детской безопасности и новым технологиям.

В эксперименте приняли участие семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Итог - в Нижнем Новгороде каждый третий ребёнок может открыть дверь незнакомцу.

Эксперимент проводился с согласия родителей в театрализованном игровом формате с участием семейного психолога. Актёр в костюме волка звонил в домофон и просил детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд. Шесть детей не поддались на уговоры, четыре ребёнка сжалились над волком. Один мальчик был готов даже открыть дверь в квартиру и извинялся, что у него нет ключей. Родители в это время наблюдали за экспериментом. Те, у кого установлены "умные" видеодомофоны, могли смотреть на это глазами детей через мобильное приложение "Умный Дом.ru".

Вне зависимости от результата эксперимента, каждый ребенок получил от волка подарок – игрушку как напоминание о том, что безопасность - прежде всего. В проекте приняли участие эксперты-психологи. Татьяна Петрова - семейный психолог из Нижнего Новгорода рассказала родителям, как и когда нужно начинать говорить с детьми о соблюдении правил безопасности. Она отметила, что родителям важно доносить до детей способы защиты от вторжения чужих людей в квартиру.

Помогают родителям подготовить своих детей к потенциально опасным ситуациям и сотрудники нижегородской полиции. Они проводят профилактические мероприятия, разрабатывают и распространяют памятки, организуют лекции и выступления, как на родительских собраниях, так и перед школьниками, особенно перед учащимися начальных классов.

"Главное, чтобы дети, участвующие в данной акции запомнили, что нельзя пускать в подъезд посторонних людей, а открывать дверь можно только родным и близким", — подчеркнула инспектор по делам несовершеннолетних Автозаводского отдела УМВД по Нижнего Новгороду Оксана Заворотная.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать "умные" домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребенок, оставаясь дома один, может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

"Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. Компания "Дом.ru" уже запустила проект по обустройству домов "умными" домофонными панелями в 31 городах. Вызывные панели подключены к сети интернет, что позволяет жителям самостоятельно управлять сервисом. Так, например, можно в любой момент посмотреть, кто сейчас находится перед подъездом и уберечь детей, которые могут открыть дверь посторонним. До конца года в Нижнем Новгороде мы установим такие панели почти в 350 подъездах", - прокомментировал директор нижегородского филиала "Дом.ru" Олег Драчук.

Жители также могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку "умного" домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.

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