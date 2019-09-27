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Экономика

Нижегородская администрация закупит в лизинг еще 74 низкопольных автобуса

30 сентября 2019 16:08  [77] Экономика

Нижегородская администрация закупит в лизинг еще 74 низкопольных автобуса. Как сообщается на сайте госзакупок, размещен аукцион по приобретению автобусов в НПАП №2 (ул. Удмуртская, 40).

Начальная (максимальная) цена контракта 1 млрд 125 млн рублей. В документации сообщается, что цена за один автобус оценивается в 9,8 млн рублей. С учетом лизинговых платежей стоимость одного автобуса в итоге обойдется в 15 млн рублей. Платежи по лизингу осуществляются с января 2021 по декабрь 2025 года равными долями (почти по 225 млн рублей каждый год).

Аукцион назначен на 21 октября. Поставить автобусы в автопарк планируется до 30 ноября этого года.

Помимо 74 еще 56 автобусов

В сентябре департамент экономического развития и закупок администрации города разместил аукцион на приобретение в лизинг 56 автобусов.

Планируется закупить 56 новых низкопольных автобусов в МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) №1 (ул. Кима, 335) . Торги назначены на 26 сентября, а сами автобусы поставить в автопарк до 30 октября 2019 года. Отметим, что итоги торгов на сайте госзакупок еще не размещены.

Начальная (максимальная) цена контракта 835 млн рублей. Таким образом, закупочная цена одного автобуса вместе с лизинговыми платежами обойдется в сумму почти 15 млн рублей.

Общий объем 200 автобусов

Ранее сообщалось, что НПАТ планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года. Планировалось, что поставка будет разделена на два этапа – в сентябре и ноябре.

Оформление лизинга стало возможно при финансовом участии Нижегородской области. Расходы по лизингу будут равно разделены между НПАТ, администрацией Нижнего Новгорода и правительством региона.

100 автобусов уже закуплены в лизинг

Напомним, в 2018 году администрация приобрела в лизинг 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году. Контракт заключен с АО "Сбербанк Лизинг".

Автобус как основной вид транспорта

Жители Нижнего Новгорода выбирают автобусы как основной вид транспорта. Об этом сообщал глава города Владимир Панов в мае этого года.

В 2018 году жители Нижнего Новгорода воспользовались автобусами 227,1 млн раз. Трамваями жители воспользовались 32,1 млн раз, 29,6 млн поездок они совершили на метро, и 18,8 млн поездок - на троллейбусах.

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