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Экономика

"Нижегородпассажиравтотранс" получит еще 56 автобусов от "Сбербанк Лизинг"

01 октября 2019 16:43  [63] Экономика

"Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) получит еще 56 автобусов от АО "Сбербанк Лизинг". Как сообщается на сайте госзакупок, компания выиграла аукцион на поставку транспорта в лизинг.

Автобусы отправят в НПАТ №1 (ул. Кима, 335) до 30 октября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена контракта 835 млн рублей. Таким образом, закупочная цена одного автобуса вместе с лизинговыми платежами обойдется в сумму почти 15 млн рублей (закупочная цена автобуса 9,8 млн рублей).

Напомним, накануне администрация разместила еще один аукцион на закупку в лизинг еще 74 низкопольных автобусов на суму 1 млрд 125 млн рублей. Аукцион назначен на 21 октября. Таким образом, пока в НПАТ будет поставлено 130 автобусов.

Ранее сообщалось, что НПАТ планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года. Планировалось, что поставка будет разделена на два этапа – в сентябре и ноябре. Договор лизинга будет заключен на семь лет до 2026 года.

100 автобусов уже закуплены в лизинг в конце 2018 года 

Напомним, в 2018 году администрация приобрела в лизинг 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году. Контракт заключен с АО "Сбербанк Лизинг".

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