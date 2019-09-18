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Общество

Вновь угроза АЧС: карантин объявлен в одном из поселков Шатковского района

19 сентября 2019 11:25  [59] Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл сообщает, что в соответствии с указом Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина № 94 от 18.09.2019 "Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории поселка Светлогорск Шатковского муниципального района Нижегородской области" с 19 сентября начинается отчуждение домашних свиней в населенных пунктах Шатковского района, попадающих в I угрожаемую зону (поселок Светлогорск, поселок Знаменский, село Измайлово, село Хирино, село Тоузаково, деревня Уланки).

По данным ветеринарной службы до вспышки АЧС числилось около 150 голов домашних свиней. За отчужденных домашних свиней, владельцам в полном объеме будет выплачена денежная компенсация.

Мероприятия по изъятию и уничтожению домашней свиньи планируются завершить в течение 2 – 3 дней.

Управление просит обо всех фактах падежа домашних свиней и диких кабанов, а также незаконной реализации продуктов свиноводства, сообщать по телефонам "горячей линии" (831) 435-51-59 с 09-00 до 18:00 или (831) 269-21-64 круглосуточно.

Накануне стало известно, что новая вспышка АЧС выявлена в Дальнеконстантиновском районе. В начале сентября карантин по АЧС снят был в 4 районах Нижегородской области (Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском и Перевозском).

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