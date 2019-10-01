Сквер вместо гостиницы: территорию около Нижегородской ярмарки благоустроят Общество

Гостиницу на пересечении улиц Мануфактурная и Совнаркомовская в Канавинском районе Нижнего Новгорода строить не будут. Территорию около Нижегородской ярмарки благоустроят, вместо гостиницы планируется разбить сквер. Об этом также стало известно на встрече заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с активистами, выступающими против строительства гостиницы, 2 октября 2019 года.

"Глеб Сергеевич подчеркнул, что необходимо услышать мнение жителей. Понравилась история со сквером и памятником Бетанкуру, либо установить памятную доску", - сообщил замгубернатора.

Идею поддержал и присутствовавший на встрече депутат Думы Нижнего Новгорода по округу №15 Канавинского района Руслан Станчев.

"Ярмарка в широком смысле слова становится новым центром притяжения. Не только стадион. Там скоро будет построена ледовая арена. На днях новая команда возглавила Ярмарку, там будет строиться конгресс-холл. В целом это место, которое гармонизирует Нижний Новгород. Конечно, в мегаполисах скверов мало не бывает: там, где есть лавочки, где есть зелень, где есть комфортная среда, где есть памятники нашей истории, нашего наследия. Августин Бетанкур достаточно много сделал для России, для Нижнего Новгорода", - сказал он.

Чтобы работы были проведены уже в 2020 году, замгубернатора предложил активистам принять участие в программе формирования комфортной городской среды путем опроса.

В администрацию будет направлено соответствующее поручение о включении объекта в перечень для голосования.

"Очень благодарны нашему губернатору, что нас услышали и отозвались на предложение: на участке, где хотели построить гостиницу, сделать небольшой сквер Бетанкура", - прокомментировала решение местная жительница Елена Платонова.

"Там и раньше была зелёная зона. Сейчас, я думаю, это будет сделано более красиво, более благоустроенно. Кроме того, там найден объект культурного наследия (часть ярмарочной канализации XIX века – прим. НИА "Нижний Новгород"). Очень бы хотелось, чтобы его тоже как-то использовали в дальнейшем", - добавила жительница соседнего дома Наталья Павлова.

Отметим, что фрагмент ярмарочной канализации включили в список выявленных объектов культурного наследия 11 июля 2019 года. Активисты нашли записи о выявленном ОКН в книге 1829 года "Описание Нижнего Новгорода и ежегодно бывающей в нём ярмарки".

Фото: из соцсети ВКонтакте (https://vk.com/club179987321)

"Нижегородская ярмарка — это единый целый ансамбль. Такой шанс упускать нельзя, когда вскрылся этот артефакт", - сказала она.

По словам замгубернатора, мероприятия по сохранности исторических конструкций будут разработаны.