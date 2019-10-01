Гостиницу около Нижегородской ярмарки строить не будут Общество

Строительная площадка на Мануфактурной Фото: правительство Нижегородской области

Гостиницу на пересечении улиц Мануфактурная и Совнаркомовская в Канавинском районе Нижнего Новгорода строить не будут. На встрече заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова с активистами, выступающими против строительства гостиницы, 2 октября 2019 года стало известно, что правительство региона расторгает договор аренды участка с застройщиком гостиницы у Нижегородской ярмарки.

Как заявил Сергей Морозов, инвестор не выполнил возложенные на него обязательства.

Что должен был сделать инвестор

Застройщику, по его инициативе, было поручено организовать благоустройство территории и озеленение, восстановить проезд, установить детскую площадку, а главное найти понимание с жителями соседних домов и принять компромиссное решение. Однако, по словам Сергея Морозова, не все было выполнено, но застройщик все же обеспечил проезд транспорта к домам.

Договор аренды будет расторгнут

Сергей Морозов сообщил, что министерству имущественных и земельных отношений региона дано поручение - инициировать процедуру расторжения договора аренды. По поручению губернатора региона Глеба Никитина инвестор должен привести площадку в то состояние, в котором он её получил. Необходимо восстановить асфальтовое покрытие и демонтировать забор. Если он этого не сделает добровольно, то будет подан соответствующий иск в суд, который также может быть оспорен.

проект гостиницы

История вопроса

Муниципальный земельный участок на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная в августе 2017 года был сдан в аренду ООО "НВСКНН" под строительство гостиницы со встроенной автостоянкой.

В марте 2019 года, когда застройщик начал на арендованном участке исследования, необходимые для подготовки проекта, у жителей окрестных домов появился ряд вопросов и опасений, связанных с проведением строительных работ. Это, в первую очередь, проезд к домам пожарной техники и автомобилей скорой помощи; состояние расположенных рядом жилых домов; инсоляция квартир, окна которых выходят на сторону выданного под застройку участка; правильность проведенного в 2009 году межевания и правомерность общественных слушаний, на основании которых был сформирован спорный земельный участок; наличие парковочных мест и установка еще одной детской площадки, которую хотели бы видеть жители окрестных домов (игровой комплекс стоит в районе дома №10 по Мануфактурной).

Фото: из соцсети ВКонтакте

Тогда же жители микрорайона "Ярмарка" обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой помешать строительству гостиницы. Нижегородцы обращали внимание, что в радиусе нескольких кварталов в микрорайоне есть уже "четыре полупустых гостиницы, пятая реставрируется при съезде с Канавинского моста, а шестая уже 26 лет стоит недостроенная перед первым павильоном Ярмарки за синим забором".