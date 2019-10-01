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Общество

Четвертые по счету слушания по строительству религиозных объектов пройдут в Нижнем Новгороде в октябре

08 октября 2019 12:24  [76] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Четвертые по счету слушания по строительству религиозных объектов пройдут в Нижнем Новгороде в октябре. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Инициатор - Нижегородская епархия которая рассчитывает получить участок, на этот раз в Канавинском районе по адресу: бульвар Мира, 6/29, кадастровый номер 52:18:0030037:12.

Слушания пройдут 24 октября 2019 года в 18:00 по адресу: ул.Октябрьской Революции, 27 (здание администрации Канавинского района).

Отметим, что помимо этой встречи, епархия предложила организовать слушания по строительству религионых объектов в других районах города:

- в Автозаводском районе (ул. Школьная, западнее дома №9). Встреча состоится 21 октября в 18:00 по адресу: ул. Дьяконова, дом 15А (Епархиальный культурно-просветительский православный центр).

- в Приокском районе (участок между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе в районе школы-интерната для глухих детей). Слушания пройдут 17 октябряв 18:00 по адресу: пр. Гагарина, 148 (администрация Приокского района, актовый зал).

- в Приокском районе. Предлагается внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина также по инициативе епархии. Слушания пройдут 15 октября в 18:00 по адресу: пр.Гагарина, 148 (администрация Приокского района).

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