Повышение зарплаты и помощь дольщикам: Глеб Никитин внес в ЗС НО проект поправок в бюджет Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2019 год. Об этом сообщает министерство финансов.

Так, на повышение заработной платы "указных" категорий работников (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие) планируется направить 776,6 млн рублей.

Кроме того, поправки касаются выделения 915,2 млн рублей публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства". 858 млн рублей из этой суммы будет направлено на мероприятия "дорожной карты" по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег". Еще 57,2 млн будут направлены на завершение строительства многоквартирного дома на ул.Жукова. В этом доме 166 дольщиков. Застройщик – ООО "Строительно-финансовая ассоциация" признан банкротом, а дольщики объединились в жилищно-строительный кооператив.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета будут увеличены на 1,5 млрд рублей — до 176,3 млрд рублей, расходы — на 1,9 млрд рублей (до 187,8 млрд рублей). Дефицит бюджета связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга, пояснили в минфине региона.

Решение будет принято на заседании Заксобрания 31 октября 2019 года.



Напомним, согласно последним изменениям доходы областного бюджета составили 174,9 млрд рублей, расходы - 185,9 млрд рублей, дефицит - 11 млрд рублей.