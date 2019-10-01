Главный архитектор Нижегородской области рассказал об итогах слушаний по Ледовому дворцу Спорт

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов: рассказал об итогах слушаний 7 октября 2019 года по вопросу отклонения от предельных параметров правил землепользования и застройки Нижнего Новгорода в части этажности Ледового дворца. Как сообщили в пресс-службе правительства области, сама высота здания останется без изменений, а также предусмотренные проектом террасы.

Высота футбольного стадиона составляет 45 метров, высота арены в самой высокой ее точке – 38 метров, что соответствует режимам зоны регулирования застройки памятника федерального значения - Собора Александра Невского, пояснил архитектор.

"Общественные слушания не вызвали широкого общественного резонанса, на них пришли 15 человек. Экспертиза настаивает на том, чтобы ярусы фойе одного этажа, необходимые для эвакуации зрителей, считались разными этажами, без изменения высотности здания в целом. Этот вопрос потребовал проведения общественных слушаний. Я рад, что нижегородцы задавали конструктивные вопросы: они касались установки шумоизоляционных экранов вдоль жилых домов по ул.Бетанкура, обеспеченности парковочными местами, транспортной развязки, доступности спортивных секций ледовой арены для детей. Против строительства ледового дворца выступили всего пятеро участников общественных слушаний, трое из которых были против и футбольного стадиона, и любых других новых объектов в районе Ярмарки, Стрелки, улицы Бетанкура, а спортивные сооружения предлагали размещать в районе Новинок или Окского берега", - сказал Сергей Попов.

Попов также пояснил, что установка шумоизоляционных экранов по ул.Бетанкура (которые защитят жителей домов от проезжей части) будет обсуждаться при проработке концепции по развитию этой территории в целом. Что касается парковочных мест, то их количество соответствует нормативам для объектов такого типа, считает он.

Ранее департамент градостроительной деятельности области отвел 68,4 тысяч кв.метров под Ледовый дворец на Стрелке.

Разработкой архитектурно-градостроительных решений с визуализацией Ледового дворца займется ООО "Проектный институт уникальных сооружений "Арена" (Москва). Сумма контракта составила 101,3 млн рублей.

Инвестиции в Ледовый Дворец составят 6 млрд рублей.