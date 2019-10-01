Последние новости рубрики Экономика
09 октября 2019 13:31  [40] Налоговые доходы нижегородских муниципалитетов увеличат на 1,8 млрд рублей
09 октября 2019 09:41  [148] Повышение зарплаты и помощь дольщикам: Глеб Никитин внес в ЗС НО проект поправок в бюджет
05 октября 2019 19:57  [426] Сбербанк выявил виновного в утечке данных о владельцах кредитных карт
04 октября 2019 18:30  [1013] Все виды оплаты проезда на общественном транспорте начали принимать в Дзержинске
04 октября 2019 18:18  [345] Нижегородская область подготовила заявку в Ростуризм на развитие кластера "Ока – Волга"
04 октября 2019 17:54  [430] "Городскую лабораторию инноваций" запустили в Нижнем Новгороде
04 октября 2019 12:11  [580] АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реконструкцию участков нефтепровода Горький - Рязань-2 в Нижегородской области
04 октября 2019 10:52  [965] Три новых газопровода будет построено в Нижегородской области
04 октября 2019 10:30  [3162] Производство двигателей для "УАЗ Патриот" с коробкой "автомат" началось на ЗМЗ в Нижегородской области
03 октября 2019 16:18  [619] Гендиректор "Открытие Факторинг" Артем Дуров вошел в состав правления Ассоциации Факторинговых Компаний
Экономика

Налоговые доходы нижегородских муниципалитетов увеличат на 1,8 млрд рублей

09 октября 2019 13:31  [40] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий увеличение доходов местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время доходы от упрощенной системы налогообложения (УСН) в полном объеме поступают в областной бюджет. Новый законопроект позволит с 2020 года перераспределить нормативы отчислений позволит увеличить налоговые доходы местных бюджетов на 1,8 млрд рублей.

При этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотация на сбалансированность бюджетов местным бюджетам сохраняетсяя.

"Дополнительно к увеличению доходов местных бюджетов за счет передачи 20% УСН мы планируем также повысить на 2020 год объем дотаций муниципалитетам более чем на 10%. Это позволит значительно увеличить финансовые возможности муниципалитетов по реализации собственных полномочий", - пояснил Глеб Никитин.

Ранее губернатор отметил: "учитывая, что данный налог платят представители малого и среднего бизнеса, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства".

"Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше уровень налоговых поступлений, а значит, у района появляются дополнительные деньги на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство улиц и дворов. Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги "работали" там, где они живут. Все это способствует появлению новых рабочих мест, что также крайне важно для территорий".

Законопроект о внесении поправок в бюджет на 2019 год также предусматривает повышение заработной платы "указных" категорий работников (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие). На эти цели будет направлено дополнительно 776,6 млн рублей.

Кроме того, поправки касаются выделения 915,2 млн рублей на восстановление прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег". Еще 57,2 млн будут направлены на завершение строительства многоквартирного дома на ул.Жукова. В этом доме 166 дольщиков. Застройщик – ООО "Строительно-финансовая ассоциация" признан банкротом.

При принятии поправок доходы областного бюджета будут увеличены на 1,5 млрд рублей — до 176,3 млрд рублей, расходы — на 1,9 млрд рублей (до 187,8 млрд рублей). Дефицит бюджета связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга, пояснили в минфине региона.

Напомним, согласно последним изменениям доходы областного бюджета составили 174,9 млрд рублей, расходы - 185,9 млрд рублей, дефицит - 11 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph