Налоговые доходы нижегородских муниципалитетов увеличат на 1,8 млрд рублей Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект, предусматривающий увеличение доходов местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время доходы от упрощенной системы налогообложения (УСН) в полном объеме поступают в областной бюджет. Новый законопроект позволит с 2020 года перераспределить нормативы отчислений позволит увеличить налоговые доходы местных бюджетов на 1,8 млрд рублей.

При этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотация на сбалансированность бюджетов местным бюджетам сохраняетсяя.

"Дополнительно к увеличению доходов местных бюджетов за счет передачи 20% УСН мы планируем также повысить на 2020 год объем дотаций муниципалитетам более чем на 10%. Это позволит значительно увеличить финансовые возможности муниципалитетов по реализации собственных полномочий", - пояснил Глеб Никитин.



Ранее губернатор отметил: "учитывая, что данный налог платят представители малого и среднего бизнеса, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства".

"Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше уровень налоговых поступлений, а значит, у района появляются дополнительные деньги на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство улиц и дворов. Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги "работали" там, где они живут. Все это способствует появлению новых рабочих мест, что также крайне важно для территорий".

Законопроект о внесении поправок в бюджет на 2019 год также предусматривает повышение заработной платы "указных" категорий работников (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие). На эти цели будет направлено дополнительно 776,6 млн рублей.

Кроме того, поправки касаются выделения 915,2 млн рублей на восстановление прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег". Еще 57,2 млн будут направлены на завершение строительства многоквартирного дома на ул.Жукова. В этом доме 166 дольщиков. Застройщик – ООО "Строительно-финансовая ассоциация" признан банкротом.

При принятии поправок доходы областного бюджета будут увеличены на 1,5 млрд рублей — до 176,3 млрд рублей, расходы — на 1,9 млрд рублей (до 187,8 млрд рублей). Дефицит бюджета связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга, пояснили в минфине региона.

Напомним, согласно последним изменениям доходы областного бюджета составили 174,9 млрд рублей, расходы - 185,9 млрд рублей, дефицит - 11 млрд рублей.