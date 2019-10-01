Нижегородская компания заплатит 100-кратный штраф за взятку в сфере ЖКХ Бизнес

Нижегородская компания заплатит 100-кратный штраф за взятку в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 октября 2019 года.

Установлено, что директор компании, осуществляющей деятельность по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, перевел на банковскую карту 10 тысяч рублей сотруднику муниципального учреждения. Деньги передавались за то, что бы чиновник не принял мер за прокладку и переустройство инженерных сетей и коммуникаций без соответствующего разрешения (ордера) на территории Советского района.

В июле текущего года приговором Советского районного суда сотрудник муниципального предприятия признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Директор компании осужден за мелкое взяточничество. Только штраф оказался не мелким - 1 млн рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, директор ДУК Дзержинска заплатит штраф 300 тысяч рублей за травмирование женщины при падении глыбы льда.