Директор ДУК Дзержинска заплатит штраф за травмирование женщины при падении глыбы льда Общество

Директор ДУК Дзержинска заплатит штраф за травмирование женщины при падении глыбы льда. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 октября 2019 года, руководитель Домоуправляющей компании признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что в марте 2019 года он не подал заявку на очистку снега и наледи с крыши здания пр.Ленина,83/ул.Клюквина,14.

В результате, 9 марта 2019 года около 11 часов с крыши указанного дома на 34-летнюю женщину, вышедшую из магазина, упали снег и наледь. Она была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

Как установили следователи СК, последний раз очистка кровли осуществлялась 7 марта 2019 года.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершенном противоправном деянии признал в полном объеме. Заявленные исковые требования потерпевшей возместил в полном объеме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание – штраф 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, в Дзержинске 17 марта с крыши дома по пр. Циолковского также упала ледяная глыба, пострадала 21-летняя девушка. Было возбуждено уголовное дело. Директор домоуправляющей компании Дзержинска, по вине которого глыба льда упала с крыши дома на девушку, отделался штрафом в 40 тысяч рублей.

Также ранее было возбуждено еще одно уголовное дело после падения ледяной глыбы с крыши дома по пр. Ленина (пострадала месячная девочка) в Нижнем Новгороде. Директор жилищной организации отделался условным сроком - 2 с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью в области обслуживания домов - 2 с половиной года.