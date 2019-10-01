Власти Кстова планируют привлечь 100 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

Власти Кстова планируют привлечь 100 млн рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств района. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Департамент финансов администрации Кстовского района объявил два аукциона по выбору кредитной организации, которая предоставит средства (60 млн и 40 млн) в форме невозобновляемой кредитной линии.
Власти Кстова планируют привлечь кредит по ставке, которая не превышает 9,66 % годовых. Таким образом, начальная максимальная цена контрактов составляет 5,8 млн рублей и 3,9 млн рублей соответственно.
Аукцион на определение кредитора запланирован на 18 октября.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода намерена прокредитоваться на 2,5 млрд рублей.
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