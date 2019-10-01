Последние новости рубрики Политика
10 октября 2019 16:54  [72] Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку в Нижнем Новгороде
10 октября 2019 16:05  [88] "В наших планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России", - Владимир Путин
10 октября 2019 14:45  [401] Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область
10 октября 2019 14:07  [156] "Александр Смирнов – невероятно компетентный специалист", - Антон Максимов
10 октября 2019 13:02  [141] "Поставленные международным форумом "Россия - спортивная держава" задачи отвечают вызовам времени", - Евгений Лебедев
10 октября 2019 12:19  [173] "Нижегородский опыт кадровой политики стал успешным и уже используется в других регионах России", - Алексей Комиссаров
10 октября 2019 12:18  [178] Регби будут развивать в Нижегородской области
10 октября 2019 11:05  [220] Счет в пользу Нижегородской области: подписано соглашение о развитии футбола
10 октября 2019 10:08  [125] "Уверен, что форум "Россия – спортивная держава" станет знаковым событием", - Глеб Никитин
10 октября 2019 10:07  [348] Владимир Путин поприветствовал участников Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде
Политика

Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку в Нижнем Новгороде

10 октября 2019 16:54  [72] Политика

Фото: с сайта life.ru

Президенту РФ Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку в Нижнем Новгороде во время международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" на стадионе 10 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте президента России.

Владимир Путин выступил на пленарном заседании по развитию физической культуры и спорта.

По завершении заседания глава государства посетил выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы".

Президент осмотрел, в частности, стенды Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций, посвященные проведению в России ряда матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Затем глава государства посетил стенд Федерации бокса России и познакомился с представителями российской команды. Боксеры подарили Владимиру Путину бриллиантовую боксерскую перчатку.

Кроме того, Президент заинтересовался стендом экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом". Министр спорта Павел Колобков рассказал главе государства, что платформа предназначена для тестирования детей от 10 до 16 лет с целью выявить их спортивные предрасположенности, и в настоящее время эксперимент проходит в восьми регионах страны.

Напомним, форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде 10 октября и продлится до 11 октября. На данный момент подписаны соглашения по развитию регби и футбола.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph