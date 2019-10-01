Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку в Нижнем Новгороде Политика

Президенту РФ Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку в Нижнем Новгороде во время международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" на стадионе 10 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте президента России.

Владимир Путин выступил на пленарном заседании по развитию физической культуры и спорта.

По завершении заседания глава государства посетил выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы".

Президент осмотрел, в частности, стенды Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций, посвященные проведению в России ряда матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Затем глава государства посетил стенд Федерации бокса России и познакомился с представителями российской команды. Боксеры подарили Владимиру Путину бриллиантовую боксерскую перчатку.

Кроме того, Президент заинтересовался стендом экспериментальной мобильной платформы "Стань чемпионом". Министр спорта Павел Колобков рассказал главе государства, что платформа предназначена для тестирования детей от 10 до 16 лет с целью выявить их спортивные предрасположенности, и в настоящее время эксперимент проходит в восьми регионах страны.

Напомним, форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде 10 октября и продлится до 11 октября. На данный момент подписаны соглашения по развитию регби и футбола.