Владимир Путин назвал снижение госдолга показателем качества работы правительства Нижегородской области Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Владимир Путин назвал снижение госдолга показателем качества работы правительства Нижегородской области. Вопросы социально-экономического развития региона президент России обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным на встрече 10 октября 2019 года.

Глеб Никитин сообщил, что регион динамично развивается.

"Вы можете видеть в цифрах наши прогнозы по темпам экономического роста, более трех процентов по индексу физического объема ВРП, инвестиции в основной капитал – на уровне 102 процентов, активно работаем по финансовой консолидации", - рассказал он.

Путин спросил, воспользовался ли регион поддержкой со стороны Минфина по долговой нагрузке.

"Общий уровень долга достаточно значительный был накоплен – 75 миллиардов рублей. Но относительно доли от долгов налогов и налоговых доходов упало за два года, которые я работаю, с 63 до 53,3 процента", - ответил Глеб Никитин.

"Это хороший показатель качества работы. Вы не вернулись к прежнему показателю по долгам, а наоборот продолжили снижение", - заметил Владимир Путин, и уточнил, как регион распорядился высвобождающимися ресурсами после снижения долговой нагрузки.

"В первую очередь, конечно, это национальные проекты с 2019 по 2021 год. На финансовое обеспечение национальных проектов выделяется 75 миллиардов рублей, из них 47,8 миллиарда – это федеральный бюджет, остальное – региональный бюджет. В общем и целом в среднем у нас получается около 35 процентов регионального софинансирования. На самом деле национальные проекты – это наши драйверы и инструменты развития, поэтому мы уделяем такое внимание этому вопросу", - сообщил губернатор.

Напомним, Владимир Путин также провел в Нижнем Новгороде заседание совета по развитию физкультуры и спорта. Кроме того, Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о строительстве крупнейшего образовательного комплекса в Нижегородской области и культурно-образовательного центра на нижегородской Стрелке.