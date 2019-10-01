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Бизнес

"Сладкая жизнь Н.Н." все-таки заплатила штраф в 1 млн рублей за нарушение закона о торговле

11 октября 2019 15:25  [56] Бизнес

"Сладкая жизнь Н.Н." все-таки заплатила штраф в размере 1 млн рублей за нарушение закона о торговле. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы России 11 октября 2019 года.

Напомним, УФАС оштрафовало компанию в апреле 2018 года, установив, что ООО "Сладкая жизнь Н.Н." требует с поставщиков овощей и фруктов денежные средства в виде штрафов за поврежденные товары, но уже после того, как продукция перешла в собственность дистрибьютор. Эти действия являются нарушением федеральных требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности (ч. 7 ст.14.42 КоАП).

В антимонопольное ведомство с заявлением обратились два поставщика, по заявлению каждого из них УФАС оштрафовало "Сладкую жизнь Н.Н." на 2 млн рублей (по 1 млн рублей за каждого поставщика).

Ранее Первый арбитражный апелляционный суд поддержал Нижегородское УФАС России в вопросе о признании незаконными действий ООО "Сладкая жизнь Н.Н.".

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