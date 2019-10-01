Туристов с космодрома в Нижегородской области хотят отправлять в космос без скафандра Бизнес

Расположение туристов в ракете КосмоКурса Фото: С сайта КосмоКурса

Компания, желающая построить космодром в Нижегородской области, планирует отправлять туристов в космос без скафандра. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Космокурса" Павел Пушкин.

Он пояснил, что "Роскосмос", ознакомившись с этими данными "не предоставил конкретных замечаний", однако запросил дополнительные расчеты и уточнения.

По словам Павла Пушкина, согласно концепции космодрома, "совершающим полет туристам должно хватать воздуха с Земли, предназначенного для компенсации возможных утечек".

"Сейчас "Космокурс" прорабатывает резервирование систем - закладываются определенные запасы по прочности, резервируются клапаны и прочие системы, при отказе которых могут возникнуть утечки", - рассказал ТАСС директор компании.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории Нижегородской области подписано между правительством региона, корпорацией развития Нижегородской области и ООО "КосмоКурс" в конце февраля 2019 года.

В случае согласования данного проекта с госкорпорацией "Роскосмос" инвестор планирует реализовать проект в течение 2020-2025 годов.

Планируемый объем инвестиций – 2,6 млрд рублей. Сейчас ведется подбор участка для строительства комплекса. Проект реализуется за счет частных инвестиций.

Речь идет о создании космодрома для запуска туристов. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он будет длиться 15 минут. Планируется, что из России ежегодно до 700 космических туристов будут совершать суборбитальный полет. Его стоимость составит около $200-$250 тысяч.

Ранее Павел Пушкин предполагал, что основными клиентами космодрома в Нижегородской области станут иностранцы. Он считает, что сумму в $250 тысяч смогут потратить лишь около 10% россиян.

Экипаж ракеты, которую станут использовать для полетов в космос из Нижегородской области, составит шесть туристов + инструктор. Высота полета — до 220 км, время в невесомости — до шести минут.