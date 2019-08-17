Роскосмос предоставил "КосмоКурсу" заключение по космодрому в Нижегородской области Бизнес

Расположение туристов в ракете КосмоКурса Фото: С сайта КосмоКурса

ООО "КосмоКурс" получил от головного института Роскосмоса заключение на предварительные материалы проекта по созданию космодрома в Нижегородской области. Об этом сообщает "КосмоКурс".

"Ничего критичного в замечаниях нет, просто необходимо некоторые решения и результаты расчётов более подробно описать", - сообщает компания-инвестор.

Напомним, что строительство космодрома предусмотрено соглашением между правительством Нижегородской области, корпорацией развития региона и ООО "КосмоКурс", которое стороны подписали в начале марта 2019 года.

В случае согласования данного проекта с госкорпорацией "Роскосмос" инвестор планирует реализовать проект в течение 2020-2025 годов.

Планируемый объем инвестиций составляет 2,6 млрд рублей. Сейчас ведется подбор участка для строительства комплекса. Проект реализуется за счет частных инвестиций.

Ожидалось, что первый полет состоится в 2025 году. Он продлится 15 минут. Планируется, что ежегодно из России совершать суборбитальный полет будут до 700 космических туристов. Стоимость одного полета оценивается примерно в $250 тысяч.

Глава "КосмоКурса" Павел Пушкин предположил, что основными клиентами космодрома в Нижегородской области станут иностранцы. Он считает, что сумму в $250 тысяч смогут потратить лишь около 10% россиян.

Экипаж ракеты, которую станут использовать для полетов в космос из Нижегородской области, составит шесть туристов + инструктор. Высота полета — до 220 км, время в невесомости — до шести минут, время полета - 15 минут.