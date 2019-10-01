Работник пищеблока нижегородской школы № 47 болен дизентерией, - Роспотребнадзор Происшествия

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Работник пищеблока нижегородской школы № 47 болен дизентерией. Об этом по итогам первого дня расследования сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 15 октября 2019 года.

Очаг острой кишечной инфекции в школе локализован, новых случаев заболевания не зарегистрировано. В кратчайшие сроки заболевшие дети были изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными, работа школы приостановлена с 13 октября, проводится заключительная дезинфекция. Таким образом, предотвращен риск инфицирования для других детей и сотрудников школы.

Расследование вспышки проводится также в отношении Единого центра муниципального заказа, осуществляющего деятельность по организации питания в школе № 47.

Ранее сообщалось, что при лабораторном обследовании материалов от больных учащихся в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы. Условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили нарушения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов.

Санитарно- эпидемическое расследование продолжается. Материалы расследования будут переданы в следственные органы. Следователи уже параллельно организовали проверку всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, управление Роспотребнадзора доводит до сведения пострадавших учащихся (их законных представителей) о готовности принять участие в их судебной защите.

Для этого пострадавшим или их законным представителям необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области или оставить электронное обращение на официальном сайте в разделе "прием обращений граждан". В ведомстве также рекомендуют сохранять все чеки (квитанции) на оплату лекарств и прочие оказанные медицинские услуги.

СПРАВКА (Википедия):

Дизентерия (шигеллёз) — инфекционное заболевание, характеризующееся синдромом общей инфекционной интоксикации и синдромом поражения желудочно-кишечного тракта, преимущественно дистального отдела толстой кишки.

Дизентерия — это типичный представитель кишечных инфекций. Единственным источником инфекции является больной человек, который опасен для окружающих с 1-го дня болезни, поскольку выделение возбудителя в окружающую среду в этот период наиболее интенсивно.