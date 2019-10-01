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Происшествия

СК проверяет обстоятельства группового заболевания острой кишечной инфекцией в нижегородской школе

15 октября 2019 02:42  [49] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи организовали проверку обстоятельств, при которых возникло групповое заболевание острой кишечной инфекцией учащихся школы №47 Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Напомним, что 11 октября вечером за медицинской помощью в поликлинику №39 обратились пять обучающихся школы №47 с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день с аналогичными симптомами обратились к врачам еще 19 обучающихся этой школы.

Когда следователям стала известна эта информация, они организовали доследственную проверку данных обстоятельств. Сотрудники СК выехали на место происшествия и приступили к изъятию образцов воды и продуктов, которые использовались для приготовления блюд для школьников. Также следователи изымают в школе необходимую документацию.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение. По данным на 13 октября заболели 26 детей данной школы, четыре ребенка госпитализированы. В учебном заведении объявлен карантин и приостановлен учебный процесс.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора также проводят эпидемиологическое расследование в школе. При обследовании материалов в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы.

Кроме того, при расследовании в пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании и др.

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