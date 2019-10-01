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Общество

Новый бульвар появится в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

15 октября 2019 13:04  [104] Общество

Фото: Wikimapia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый бульвар появится в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Такое решение приняло МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов", о чем сообщил заместитель директора комитета Евгений Иванов в ходе заседания постоянной комиссии нижегородской Думы по экологии 15 октября 2019 года.

Речь идёт об участке на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхнепечерской. Ранее участок был отдан под строительство пункта обслуживания населения. В частности в нем должны были разместиться магазин, кафе и пункт ремонта техники. Однако разрешение было отозвано.

Сейчас планируется включить этот участок в список озелененных территорий общего пользования.

Поскольку на заседании комиссии кворум не соблюден - присутствует только четыре депутата, включая председателя - информация была принята к сведению и рекомендована председателю Гордумы к включению в повестку очередного заседания.

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