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Общество

Аварийный участок дороги отремонтирован в Шахунском районе

15 октября 2019 17:01  [83] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Аварийный участок дороги Верховское – Сява в Шахунском районе отремонтирован по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так как эта дорога – единственная автомобильная артерия, ведущая к поселку Сява, на время ремонтных работ на дороге было введено реверсивное движение, сообщили в минтрансе Нижегородской области.

Также в рамках национального проекта в 2019 году в Шахунском районе в программу ремонта вошли два участка дороги Шахунья - Верховское – Вахтан.

Ранее были отремонтированы: дорога к селу Малое Мамлеево в Лукояновском районе, аварийный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород,

Участок дороги "Лысково – Княгинино" в Княгининском районе подрядчики должны сделать до конца октября.

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