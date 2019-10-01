Последние новости рубрики Общество
15 октября 2019 19:02  [78] Нижний сегодня: главные события дня
15 октября 2019 18:38  [93] Увольнения ждут виновных в заболевании детей из нижегородской школы, где зарегистрирована кишечная инфекция
15 октября 2019 17:55  [112] Коммуникации к нижегородской д.Сысоевка проведут после 2020 года
15 октября 2019 17:29  [140] Депутаты нижегородской Думы не одобрили рекламные стенды, где частники смогут размещать объявления
15 октября 2019 17:19  [96] Военком заявляет об отсутствии фактов уклонения нижегородцев от военной службы
15 октября 2019 17:01  [101] Аварийный участок дороги отремонтирован в Шахунском районе
15 октября 2019 16:28  [140] Публичные слушания по парку "Швейцария" пройдут 1 ноября
15 октября 2019 16:27  [96] Депутаты комитета по госвласти ЗС НО одобрили законопроект "О гражданской обороне"
15 октября 2019 15:31  [147] Первый штраф за фейковые новости вынесли в России
15 октября 2019 15:21  [176] Во избежание депрессии: активисты "РОИ" предложили перевести Нижегородскую область в другой часовой пояс
Общество

Увольнения ждут виновных в заболевании детей из нижегородской школы, где зарегистрирована кишечная инфекция

15 октября 2019 18:38  [93] Общество

Увольнения ждут виновных в заболевании детей из школы №47 Нижнего Новгорода, где произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора департамента образования Елену Платонову.

Напомним, что 11 октября вечером за медицинской помощью в поликлинику №39 обратились пять обучающихся школы №47 с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день с аналогичными симптомами обратились к врачам еще 19 обучающихся этой школы.

По данным на 13 октября зарегистрировано 26 заболевших детей, из них четыре ребенка госпитализированы.

В школе №47 из-за вспышки кишечной инфекции введен карантин.

Региональный Роспотребнадзор организовал проверку и выяснил, что один из сотрудников школьной столовой является носителем дизентерии. Его отстранили от работы.

"Глава города Владимир Панов поручил провести тщательное расследование по данному факту. Кадровые решения будут. Насколько они будут кардинальными, покажут результаты проверки", - сказала Елена Платонова.

Напомним также, что групповым заболеванием детей заинтересовались следователи. Они прибыли в школу и организовали проверку обстоятельств произошедшего. Сотрудники СК изымали образцы воды и продуктов, которые использовались в приготовлении блюд для школьников. Также следователи изымают в школе необходимую документацию.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph