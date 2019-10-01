Увольнения ждут виновных в заболевании детей из нижегородской школы, где зарегистрирована кишечная инфекция Общество

Увольнения ждут виновных в заболевании детей из школы №47 Нижнего Новгорода, где произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора департамента образования Елену Платонову.

Напомним, что 11 октября вечером за медицинской помощью в поликлинику №39 обратились пять обучающихся школы №47 с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день с аналогичными симптомами обратились к врачам еще 19 обучающихся этой школы.

По данным на 13 октября зарегистрировано 26 заболевших детей, из них четыре ребенка госпитализированы.

В школе №47 из-за вспышки кишечной инфекции введен карантин.

Региональный Роспотребнадзор организовал проверку и выяснил, что один из сотрудников школьной столовой является носителем дизентерии. Его отстранили от работы.

"Глава города Владимир Панов поручил провести тщательное расследование по данному факту. Кадровые решения будут. Насколько они будут кардинальными, покажут результаты проверки", - сказала Елена Платонова.

Напомним также, что групповым заболеванием детей заинтересовались следователи. Они прибыли в школу и организовали проверку обстоятельств произошедшего. Сотрудники СК изымали образцы воды и продуктов, которые использовались в приготовлении блюд для школьников. Также следователи изымают в школе необходимую документацию.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.