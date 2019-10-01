Подпольный игорный клуб закрыли подвале дома в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подпольный игорный клуб закрыли подвале дома в Нижнем Новгороде. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

По версии следствия, подозреваемые проводили азартные игры в подвальном помещении дома по пр. Ленина в Нижнем Новгороде.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции изъяты 35 комплектов игорного компьютерного оборудования 15 октября 2019 года.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны 32- и 31-летние женщины.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Граждане могут сообщить обо всех фактах незаконной игорной деятельности по номеру телефона: 8-920-069-09-41. Все сообщения будут рассмотрены в установленном законом порядке.

Ранее, игорные клубы в этом году были закрыты по адресам: ул. Даля, 24 (Канавинский район), ул. Ошарская (Нижегородский район), ул. Минина (Нижегородский район), а также в Балахне после звонка на "горячую линию" СУ СК по Нижегородской области.