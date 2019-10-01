Семейную пару заключили под стражу в Нижнем Новгороде: изъято 1,5 кг наркотиков и 1 млн рублей Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Семейную пару из ближнего зарубежья заключили под стражу в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, было изъято более 1,5 кг наркотиков и 1 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в начале октября 2019 года 25-летний молодой человек делал закладки с наркотическими средствами на территории Автозаводского района. Позднее мужчина был задержан на автодороге в районе одного из садоводческих товариществ. Из сделанных им тайников полицейские изъяли 50 свертков, подготовленных к сбыту.

31-летняя женщина, узнав о задержании своего супруга, пыталась спрятать имеющиеся у них наркотические средства. Однако была задержана полицейскими.

В ходе проведения обыска в квартире неработающих супругов полицейские обнаружили денежные средства около 1 млн рублей. В отношении семейной пары судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - покушение на незаконный сбыт. Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы.



Ранее, гараж с 400 кг наркотических компонентов обнаружили в Нижегородской области.