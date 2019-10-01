Последние новости рубрики Происшествия
17 октября 2019 12:18  [62] Семейную пару заключили под стражу в Нижнем Новгороде: изъято 1,5 кг наркотиков и 1 млн рублей
17 октября 2019 10:50  [482] Лифт с женщиной и ребенком сорвался в Нижнем Новгороде
17 октября 2019 10:21  [162] Депутат из Дальнеконстантиновского района подозревается в смертельном ДТП в нетрезвом состоянии
16 октября 2019 15:31  [176] Таможня ПФО выявила 18 тысяч контрафактных мячей со знаками известных клубов
16 октября 2019 15:03  [261] Приволжская таможня пресекла ввоз 4 тысяч контрабандных черепах и 300 радиоактивных медальонов
16 октября 2019 12:45  [348] Жительница Балахны расплатилась в магазине чужой картой
16 октября 2019 11:53  [544] Задержан подозреваемый в убийстве охотника в Арзамасском районе
16 октября 2019 09:33  [211] Нижегородец получил 6 лет за разбойное нападение на женщину с грудным ребенком
15 октября 2019 15:59  [352] Пожилая нижегородка накопила 5 тысяч евро и отдала псевдоцелительницам
15 октября 2019 13:39  [322] Четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Кстове
Происшествия

Семейную пару заключили под стражу в Нижнем Новгороде: изъято 1,5 кг наркотиков и 1 млн рублей

17 октября 2019 12:18  [62] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Семейную пару из ближнего зарубежья заключили под стражу в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, было изъято более 1,5 кг наркотиков и 1 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в начале октября 2019 года 25-летний молодой человек делал закладки с наркотическими средствами на территории Автозаводского района. Позднее мужчина был задержан на автодороге в районе одного из садоводческих товариществ. Из сделанных им тайников полицейские изъяли 50 свертков, подготовленных к сбыту.

31-летняя женщина, узнав о задержании своего супруга, пыталась спрятать имеющиеся у них наркотические средства. Однако была задержана полицейскими.

В ходе проведения обыска в квартире неработающих супругов полицейские обнаружили денежные средства около 1 млн рублей. В отношении семейной пары судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - покушение на незаконный сбыт. Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы.

Ранее, гараж с 400 кг наркотических компонентов обнаружили в Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph