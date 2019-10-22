Виталий Мутко и Глеб Никитин примут первые дома ЖК "Новинки Smart Sity" Политика

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примут первые дома ЖК "Новинки Smart Sity", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что 23 октября в Нижегородской области с рабочим визитом находится Виталий Мутко, который совместно с главой региона Глебом Никитиным проверит ход работ по достройке ЖК "Новинки Smart City" и встретятся с новоселами первых домов жилого комплекса, введенных в эксплуатацию.

Кроме того, Виталий Мутко и Глеб Никитин планируют принять участие в пленарной сессии Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Форум стартует 23 октября на Нижегородской ярмарке.

Напомним, застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" 22 октября получил разрешение министерства строительства Нижегородской области на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City" №9, №11, №12, №13.

Бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" признан банкротом в марте 2018 года. 10 апреля 2019 года Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы. Согласно дорожной карте, утвержденной заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко, планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.