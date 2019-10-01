Правительство Нижегородской области выдало разрешение на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City" Общество

Правительство Нижегородской области выдало разрешение на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City", сообщает пресс-служба нижегородского кабмина.

В сообщении отмечается, что застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" 22 октября получил разрешение министерства строительства Нижегородской области на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City" №9, №11, №12, №13. Уже с 23 октября, по информации Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, начнется выдача ключей.

"Это первый проблемный жилой комплекс, первые дольщики которого наконец смогут въехать в свои квартиры. По каждому из таких домов – а всего их в области, с учетом ЖК «Окский берег», 204 - разработан план действий. Поэтому эти квартиры – только первый совместный с федерацией шаг по решению проблемы обманутых дольщиков в регионе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" признан банкротом в марте 2018 года. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы.

Согласно дорожной карте, утвержденной заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко, планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.

Напомним, что первые дома в ЖК "Новинки Smart City" планируют построить в октябре текущего года. Первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить жилой комплекс — в 2021 году.

Напомним также, что в настоящее время объявлен конкурс по выбору организации, которая разработает проект планировки и межевания территории для строительства магистральной инженерной инфраструктуры этого жилого комплекса. Речь идет о проекте строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что право на достройку проблемного ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.