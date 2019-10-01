Правительство Нижегородской области выдало разрешение на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City", сообщает пресс-служба нижегородского кабмина.
В сообщении отмечается, что застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" 22 октября получил разрешение министерства строительства Нижегородской области на ввод первых четырех домов ЖК "Новинки Smart City" №9, №11, №12, №13. Уже с 23 октября, по информации Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, начнется выдача ключей.
"Это первый проблемный жилой комплекс, первые дольщики которого наконец смогут въехать в свои квартиры. По каждому из таких домов – а всего их в области, с учетом ЖК «Окский берег», 204 - разработан план действий. Поэтому эти квартиры – только первый совместный с федерацией шаг по решению проблемы обманутых дольщиков в регионе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" признан банкротом в марте 2018 года. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы.
Согласно дорожной карте, утвержденной заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко, планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.
Напомним, что первые дома в ЖК "Новинки Smart City" планируют построить в октябре текущего года. Первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить жилой комплекс — в 2021 году.
Напомним также, что в настоящее время объявлен конкурс по выбору организации, которая разработает проект планировки и межевания территории для строительства магистральной инженерной инфраструктуры этого жилого комплекса. Речь идет о проекте строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2019 года.
Ранее сообщалось, что право на достройку проблемного ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".
До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.
17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.
Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.
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